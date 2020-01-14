В Гурьевске будут судить педофила, заманившего в квартиру 4-летнюю девочку

14 Янв. 2020 2020-01-14T12:10:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении 57-летнего жителя Гурьевска, которого обвиняют в сексуальных действиях в отношении 4-летней девочки.

19 октября прошлого года горожанин заманил в свою квартиру 4-летнюю девочку где совершил в отношении нее действия сексуального характера.

«Насилия к потерпевшей мужчина не применял, но указанные действия квалифицированы следствием именно как насильственные, в связи с тем, что в силу малолетнего возраста девочка не понимала характер совершаемых в отношении нее действий. О произошедшем ребенок рассказал родителям, которые обратились с заявлением в правоохранительные органы», - рассказали в пресс-службе следственного управления СК по Калининградской области.

Вину в совершении преступления мужчина признал. По неофициальной информации, он выходец с Украины и неофициально работал кочегаром в одной из частных бань. Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным надзирающим прокурором, направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU