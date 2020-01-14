Мэрия: В Калининграде десять строительных компаний не провели компенсационное озеленение

14 Янв. 2020 2020-01-14T13:01:52+03:00

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В Калининграде десять строительных компаний не исполнили свои обязательства по компенсационному озеленению. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Власти опубликовали список компаний - ООО «Атлант», ООО «Кд Строй», ООО «КонтрактСтройСервис», ООО «Досеан-Строй», ООО «Перископ», ООО «Паркплэйс», ООО «Строй-Дом», ООО «ЭКО ПЛЮС», ООО «Калининграднефтепродукт три», ООО «Легион». Эти строительные фирмы получили порубочные билеты и вырубили деревья по ул. Герцена, ул. Аллея Смелых – Луганская, ул. Октябрьская, пр. Мира, ул. Косм. Леонова, ул. Тенистая аллея, ул. Нансена, ул. Стрелецкая.

Напомним, по региональному закону «Об охране зеленых насаждений», при вырубке деревьев компании должны оплатить их стоимость и произвести компенсационное озеленение.

«В адрес «должников» направлены уведомления о нарушении ими условий порубочного билета, с предложением организовать работы по компенсационному озеленению согласно проекту компенсационного озеленения. Для понуждения их к исполнению условий выданных порубочных билетов в части компенсационного озеленения администрация города готовит исковые заявления в суд», - заявили в пресс-службе мэрии Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU