2020-01-14T13:01:52+03:00
Общество

Мэрия: В Калининграде десять строительных компаний не провели компенсационное озеленение

В адрес «должников» направлены уведомления
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

В Калининграде десять строительных компаний не исполнили свои обязательства по компенсационному озеленению. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Власти опубликовали список компаний - ООО «Атлант», ООО «Кд Строй», ООО «КонтрактСтройСервис», ООО «Досеан-Строй», ООО «Перископ», ООО «Паркплэйс», ООО «Строй-Дом», ООО «ЭКО ПЛЮС», ООО «Калининграднефтепродукт три», ООО «Легион». Эти строительные фирмы получили порубочные билеты и вырубили деревья по ул. Герцена, ул. Аллея Смелых – Луганская, ул. Октябрьская, пр. Мира, ул. Косм. Леонова, ул. Тенистая аллея, ул. Нансена, ул. Стрелецкая.

Напомним, по региональному закону «Об охране зеленых насаждений», при вырубке деревьев компании должны оплатить их стоимость и произвести компенсационное озеленение.

«В адрес «должников» направлены уведомления о нарушении ими условий порубочного билета, с предложением организовать работы по компенсационному озеленению согласно проекту компенсационного озеленения. Для понуждения их к исполнению условий выданных порубочных билетов в части компенсационного озеленения администрация города готовит исковые заявления в суд», - заявили в пресс-службе мэрии Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградские спортсменки выиграли серебро полуфинала первенства России по волейболу
В Калининграде завели уголовное дело после исчезновения пациента БСМП
Мэрия: В Калининграде десять строительных компаний не провели компенсационное озеленение
В Гурьевске будут судить педофила, заманившего в квартиру 4-летнюю девочку
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник не будет света и воды
Калининградца будут судить за серию мошенничеств при продаже автозапчастей
В Калининграде пройдет матч чемпионата Европы по регби между Россией и Португалией
Калининградец с пистолетом потребовал в магазине продать ему алкоголь после 9 вечера
ГИБДД: В аварии с автобусом под Гусевом пострадали четыре пассажира
За отсутствие Калининграда на карте России будут жестко наказывать
В ГИБДД сообщили, где установят передвижные фоторадары на этой неделе
Епископ Серафим проведет праздничную службу в Светлогорске
В 2019 году аэропорт "Храброво" обслужил более 2,3 млн пассажиров
Географ: Из-за теплой зимы в Калининграде весной ждем много клещей
Калининград вошел в число популярных регионов для оздоровительного отдыха
На улице Емельянова в Калининграде КамАЗ сбил женщину на «зебре»
Калининградца задержали на польской границе с фальшивыми деньгами
Под Светлогорском на трассе опрокинулся песоковоз
Калининградцы задолжали за тепло почти 600 млн рублей
Молодая жена Евгения Петросяна поддержала тяжело больную девочку из Калининграда
Калининградец зарезал приятеля, который мешал ему уснуть
В Калининградской области создадут аналог Силиконовой долины
Прокуратура отклонила треть планируемых проверок калининградского бизнеса в 2020 году
Путин поручил сделать доступными авиаперелеты для калининградцев
Калининградца ударили бутылкой по голове и отобрали 10 тысяч рублей
В Гусевском районе перевернулся автобус с пассажирами
Жителя Балтийска задержали за поножовщину