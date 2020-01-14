2020-01-14T13:07:30+03:00
Общество

В Калининграде завели уголовное дело после исчезновения пациента БСМП

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство»
Виктор Сергеев
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..Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области
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В Калининграде возбуждено уголовное дело по факту исчезновения пациента БСМП. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

13 октября 2019 года 33-летний Сергей Касаткин вышел из приемного покоя городской клинической больницы скорой медицинской помощи и по настоящее время его место нахождения не установлено.

На вид ему 30-35 лет. Возможно был одет в джинсы синего цвета, утепленную рубашку в черно-белую клетку, серые шерстяные носки, резиновые сланцы. Особые приметы: отсутствуют передние верхние зубы, имеется татуировка на правом предплечье.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Всех, кто знает об его местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8-911-868-25-02, 8(401-2)30-57-65, 8(401-2)30-57-60 или 02. Звонки принимаются круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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