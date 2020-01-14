Калининградские спортсменки выиграли серебро полуфинала первенства России по волейболу
После успешного выступления на полуфинальной стадии первенства России по волейболу среди команд девушек не старше 15 лет, калининградская сборная получила путевку в финал.
Как сообщает региональное министерство спорта, калининградки одержали 4 победы из 5 возможных. Обыграв калужских, вологодских, ярославских и ленинградских волейболисток, наши девушки уступили лишь фаворитам из сборной Москвы.
Прежде калининградские команды в этой возрастной категории не выступали ни в полуфинале, ни в финале первенств России.
Отметим, соревнования такого уровня Калининград принимал впервые. Игры прошли на аренах дворца спорта «Янтарный». Выступали сборные Москвы, Вологодской, Ярославской, Ленинградской, Калужской и Калининградской областей.
Ранее другая калининградская сборная аналогично выполнила задачу и квалифицировалась в финал женского первенства России среди девушек не старше 17 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU