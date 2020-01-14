Житель Краснознаменска получил два года «строгача» за избиение полицейского

14 Янв. 2020 2020-01-14T13:56:37+03:00

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1 апреля 2019 года в Краснознаменске полицейские задержали пьяного мужчину. Буйного горожанина решили доставить в больницу для прохождения освидетельствования, однако, находясь в патрульном автомобиле, он несколько раз ударил сотрудника полиции по голове.

В районном суде дело рассматривалось в особом порядке, т.е, без проведения судебного следствия. В результате мужчину признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти и приговорили к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Дебошир не согласился с приговором и обжаловал его, однако судебная коллегия по уголовным делам, изучив материалы дела и доводы жалобы, признала приговор суда первой инстанции законным и обоснованным. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU