2020-01-14T14:19:10+03:00
Экономика

Концерн BMW отказался от строительства собственного завода в Калининграде

Сборка будет по-прежнему осуществляться на мощностях компании "Автотор"
Кирилл Алексеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Немецкий автоконцерн BMW не будет строить собственный завод в Калининградской области, предусматривающий полный цикл производства автомобилей, во всяком случаев ближайшее время. Об этом сообщил Forbes.

Ранее такая возможность рассматривалась - осенью прошлого года концерн подавал заявку в правительство РФ на специальный инвестиционный контракт. Однако затем, по словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, она была заморожена. Специнвестконтракт в итоге был заключен с компанией "Автотор", которая продолжит осуществлять сборку автомобилей марки BMW на своей площадке в Калининграде.

- Мы считаем, что все автопроизводители в России находятся в сложном положении, потому что правила меняются. За последние годы мы обсуждали многие варианты по локализации, но правила игры не были установлены точно. Мы не смогли найти условия, при которых можно вести прибыльный бизнес, - сообщил президент BMW Group Россия Штефан Тойхерт.

По его словам, чтобы открыть производство в России, его объем должен составлять не менее 100 тысяч автомобилей в год. При этом емкость всего российского рынка премиальных автомобилей составляет 100 тысяч единиц.

Тойхерт добавил, что максимально возможная локализация в России в настоящее время - это "сборка и покраска в отсутствие локальных поставщиков".

ИСТОЧНИК KP.RU

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