В Балтийске возобновила работу городская баня

14 Янв. 2020 2020-01-14T14:04:04+03:00

В бане на улице Романова в ночь на 13 декабря произошел пожар

Изменить размер текста: A A

В Балтийске после пожара возобновила работу городская баня. Об этом сообщается на странице администрации муниципалитета в «Вконтакте».

Напомним, в бане на улице Романова в Балтийске в ночь на 13 декабря произошел пожар. В результате возгорания выгорело помещение парной на площади 40 квадратных метров, никто из людей не пострадал.

«Балтийцев вновь приглашают в городскую баню: мужской день - суббота с 9:00 до 21:00, женский день - воскресенье с 9:00 до 17:00. Стоимость - 300 рублей», - отметили в администрации Балтийска.

ИСТОЧНИК KP.RU