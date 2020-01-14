2020-01-14T14:04:04+03:00
Общество

В Балтийске возобновила работу городская баня

В бане на улице Романова в ночь на 13 декабря произошел пожар
Виктор Сергеев
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В Балтийске после пожара возобновила работу городская баня. Об этом сообщается на странице администрации муниципалитета в «Вконтакте».

Напомним, в бане на улице Романова в Балтийске в ночь на 13 декабря произошел пожар. В результате возгорания выгорело помещение парной на площади 40 квадратных метров, никто из людей не пострадал.

«Балтийцев вновь приглашают в городскую баню: мужской день - суббота с 9:00 до 21:00, женский день - воскресенье с 9:00 до 17:00. Стоимость - 300 рублей», - отметили в администрации Балтийска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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