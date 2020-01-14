2020-01-14T14:39:59+03:00
Спорт

В Калининграде может пройти финал Кубка России по футболу

Арена полностью готова к проведению матчей самого высокого уровня
Кирилл Алексеев
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Калининград готов принять финальный матч Кубка России и игру за Суперкубок России по футболу. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на начальника департамента организации и развития физической культуры и спорта министерства спорта Калининградской области Екатерину Истомину.

- Решение о месте проведения финала Кубка России или матча за Суперкубок России по футболу относится к компетенции Российского футбольного союза, - сказала Екатерина Истомина. - Министерство спорта Калининградской области готово будет поддержать их решение о проведении указанных матчей на стадионе "Калининград". Учитывая значительный опыт проведения международных соревнований и спортивных мероприятий, Калининградская область обеспечит проведение таких матчей на высоком организационном уровне.

Стадион "Калининград", вмещающий 35 тысяч зрителей, является домашней ареной футбольного клуба "Балтика". Он был построен к чемпионату мира по футболу 2018 года. В Калининграде прошло четыре матча турнира. Затем на калининградской арене сборная России провела матч со Швецией в рамках турнира Лиги наций, позже встретилась с национальной командой Казахстана в отборочном матче чемпионата Европы. Кроме того, на стадионе "Калининград" весной 2019 года прошли решающие матчи юниорского чемпионата Европы по регби.

ИСТОЧНИК KP.RU

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