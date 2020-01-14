Калининградка всадила нож в спину своей дочери

14 Янв. 2020 2020-01-14T14:51:57+03:00

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В Калининграде будут судить пенсионерку, которая ударила дочь ножом. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

Инцидент произошел вечером 11 октября 2019 года в одной из квартир на улице Емельянова в Калининграде. Пьяная пенсионерка что-то не поделила со своей дочерью, схватила нож и нанесла ей один удар в область спины.

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, на мать завели уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Судебное заседание состоится 23 января.

ИСТОЧНИК KP.RU