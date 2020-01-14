2020-01-14T15:17:28+03:00
Происшествия

Калининградца будут судить за наркотики и коррупцию

Желая избежать заслуженного наказания, житель Мамоново пытался подкупить сотрудника ФСБ
Игорь ОРЕХОВ
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Следственный отдел по Центральному району Калининграда областного Сследственного управления СКР передал в суд для рассмотрения по существу уголовное дело о попытке подкупа сотрудника ФСБ.

В сентябре прошлого года 45-летний житель города Мамоново, что называется, погорел на наркоте. В его квартире оперативниками регионального Управления Федеральной службы безопасности России были обнаружены запрещенные вещества. Дело пахло длительной отсидкой – как известно, наркоторговцев действующее законодательство категорически не жалует. И тогда мамоновец решил попробовать сам скостить себе срок, а то и вовсе отвертеться от тюрьмы, пусть даже придется взяться за суму.

- Желая избежать привлечения к уголовной ответственности, подозреваемый предложил 500 тысяч рублей оперативному сотруднику УФСБ, - рассказала старший помощник руководителя областного СУ СКР Наталья Гацко.

Однако опер оказался честным, известил начальство о попытке подкупа, было организовано оперативно-розыскное мероприятие, и взяткодателя задержали тотчас после передачи денег. Таким образом, к уже имевшейся у него статье УК РФ, карающей за наркоторговлю, мамоновец добавил еще одну – 291-ю (в ее части 2): «Дача взятки должностному лицу в крупном размере за совершение заведомо незаконных действий». А это означает лишение свободы на срок до 5 лет.

– По уголовному делу допрошен ряд свидетелей, проведены криминалистические судебные экспертизы, - добавила Наталья Гацко. - Вину в совершенном преступлении мужчина признал. На стадии предварительного следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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