2020-01-14T15:31:04+03:00
Общество

Калининградских общественников научат быть популярными в социальных сетях

Представителей некоммерческих организаций приглашают на Практикум Медиашколы НКО
Виктор Сергеев
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В пятницу, 24 января, в Общественной палате Калининградской области пройдет практикум Медиашколы НКО при поддержке АНО «Центр современных медиа и технологий» - федерального образовательного проекта, помогающего повысить компетенции представителей некоммерческих организаций, общественников и журналистов.

Практикум Медиашколы НКО - это уникальная офлайн площадка, проект реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов. Партнерами Медиашколы уже стали «Благотворительность Вконтакте», «РИА Новости», «Лайфхакер», «Комсомольская правда», «Ночлежка», Психологический центр «Форсайт», Planeta.ru, Фонд Константина Хабенского, Лиза Алерт, АиФ, «Доброе сердце» и многие другие.

Приглашенные федеральные эксперты в области медиа и общественной деятельности расскажут и покажут представителям НКО, как наладить эффективное взаимодействие со СМИ, быть узнаваемыми и популярными. В ходе практикума также планируется проведение деловой игры, которая разработана с учетом актуальной для региона проблематики НКО.

Регистрации представителей НКО начнется в 10.00, начало мероприятия – в 11 часов.

Адрес: Советский проспект, 13, большой зал заседаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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