В двадцатку Национального календаря событий России попали два фестиваля из Калининградской области

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:12:05+03:00

Они были определены по итогам открытого народного голосования

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Два фестиваля из Калининградской области попали в двадцатку Национального календаря событий России. Организаторы открытого народного голосования сообщают, что наиболее активными участниками рейтинга оказались представители Белгородской, Тамбовской, Томской, Тюменской, Липецкой и Калининградской областей.

По словам координатора проекта «Национальный календарь событий» Веры Истоминой, попавшие в двадцатку участники заочно получают статус «Лучшее событие года 2020». От Калининградской области этой чести удостоены фестиваль исторической реконструкции эпохи викингов «Кауп» и фестиваль спаржи замка Вальдау.

- В этом году количество участвующих в народном голосовании увеличилось в два раза, что только подтверждает растущий интерес к событийному туризму, - заявила Истомина. - География проголосовавших демонстрирует популярность организуемых событий.

Все 20 фестивалей получат диплом «Лучшее событие года» и дополнительную маркетинговую поддержку в рамках проектов Национального календаря событий EventsInrussia.com как на внутреннем, так и зарубежном рынках.

ИСТОЧНИК KP.RU