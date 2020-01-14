2020-01-14T16:12:05+03:00
Звезды

В двадцатку Национального календаря событий России попали два фестиваля из Калининградской области

Они были определены по итогам открытого народного голосования
Иван МАРКОВ
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Участники фестиваля "Кауп"Участники фестиваля "Кауп"Фото: Иван МАРКОВ
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Два фестиваля из Калининградской области попали в двадцатку Национального календаря событий России. Организаторы открытого народного голосования сообщают, что наиболее активными участниками рейтинга оказались представители Белгородской, Тамбовской, Томской, Тюменской, Липецкой и Калининградской областей.

По словам координатора проекта «Национальный календарь событий» Веры Истоминой, попавшие в двадцатку участники заочно получают статус «Лучшее событие года 2020». От Калининградской области этой чести удостоены фестиваль исторической реконструкции эпохи викингов «Кауп» и фестиваль спаржи замка Вальдау.

- В этом году количество участвующих в народном голосовании увеличилось в два раза, что только подтверждает растущий интерес к событийному туризму, - заявила Истомина. - География проголосовавших демонстрирует популярность организуемых событий.

Все 20 фестивалей получат диплом «Лучшее событие года» и дополнительную маркетинговую поддержку в рамках проектов Национального календаря событий EventsInrussia.com как на внутреннем, так и зарубежном рынках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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