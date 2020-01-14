2020-01-14T16:33:26+03:00
Общество

В Калининградской области установили две новые метеостанции

На строительство станций было потрачено около 9 млн рублей, их обслуживание будет осуществляться в течение трех лет
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининградской области на двух автодорогах установили метеостанции. Объекты появились на 27-м километре трассы «Большаково-Черняховск» и «Переславское-Круглово».

«Новые метеостанции установлены на областных дорогах по контрактам жизненного цикла – это новшество для региона. Такая форма контракта предусматривает монтаж и обслуживание метеостанции одним подрядчиком. В настоящее время строительство завершено, идут пуско-наладочные работы. Таким образом, на областных дорогах теперь размещено 10 метеостанций», – сообщила министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.

На строительство станций было потрачено около 9 млн рублей, их обслуживание будет осуществляться в течение трех лет.

По данным министерства, для полного покрытия в области необходимо 36 метеостанций. Метеостанции фиксируют порядка 30 параметров. При помощи датчиков, вмонтированных в асфальтобетонное покрытие, измеряется температура внутри и на поверхности дороги, толщина слоя воды или снега, фиксируется степень и момент обледенения покрытия. Метеостанции позволяют получать краткосрочный метеопрогноз, благодаря которому можно оперативно провести превентивную обработку того или иного участка дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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