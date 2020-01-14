2020-01-14T18:03:23+03:00
Общество

С 20 января в Калининграде начнется демонтаж новогоднего оформления

Работы должны быть завершены к 25 января.
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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С 20 января в Калининграде начнутся работы по демонтажу муниципального праздничного оформления. Так что праздник Крещения , 19 января, город встретит ещё в праздничном наряде, сообщает пресс-служба городской администрации.

В городе разберут ёлки на площади Победы, на озерах Верхнем и Летнем, на крыше библиотеки им. Чехова, а так же «малые» ёлки, новогодние инсталляции и световые деревья на разворотных кольцах, в сквере Энергетиков, у гостиницы Москва.

Работы должны быть завершены к 25 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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