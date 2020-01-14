2020-01-14T18:02:56+03:00
Общество

Гурьевск и Калининград вошли в топ-10 самых комфортных городов России

Рейтинг составлен на основе опросов жителей 200 городов
Кирилл Алексеев
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..Фото: Иван МАРКОВ
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Два города Калининградской области вошли в первую десятку самых комфортных городов России. Рейтинг ежегодно составляет агентство Domofond. В исследовании, основанном на опросах самих горожан, учитываются такие параметры как безопасность, экология, общественный транспорт, парковки, инфраструктура для детей и так далее.

Гурьевск занял пятое место. Наиболее высокие оценки (более семи баллов) он получил за экологию, чистоту городских пространств, дружелюбие соседей, доступность и количество объектов торговли и безопасность. Средний балл - 7,2.

Калининград расположился на 10 месте. Сильные стороны областного центра (более 7 баллов): соотношение доходов к стоимости жизни, безопасность и общественный транспорт. Средний балл - 6,9.

Возглавила рейтинг самых комфортных городов России Тюмень (7,5 балла), Геленджик и Ейск (оба - 7,3 балла).

В опросе участвовало 90 тысяч респондентов в 200 городах России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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