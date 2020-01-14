В феврале в Калининграде закроется съезд с Большой окружной на ул. Челнокова

14 Янв. 2020 2020-01-14T19:16:44+03:00

Движение будет закрыто с 24 февраля по 30 октября

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Для продолжения строительства улицы Планерной, которая соединит микрорайоны Сельма и Чкаловск, будет закрыто движение по съезду с Большой окружной на ул. Челнокова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

Движение будет закрыто с 24 февраля по 30 октября.

«До начала работ на закрываемом участке подрядчик установит ограждения и дорожные знаки согласно утвержденному проекту организации движения транспорта. Ответственность за безопасность движения пешеходов и транспорта на время работ возлагается на ЗАО «Дорожно-строительное предприятие», - отметили в пресс-службе мэрии Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU