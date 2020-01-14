2020-01-14T19:16:44+03:00
Общество

В феврале в Калининграде закроется съезд с Большой окружной на ул. Челнокова

Движение будет закрыто с 24 февраля по 30 октября
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: мэрия Калининграда
Изменить размер текста:

Для продолжения строительства улицы Планерной, которая соединит микрорайоны Сельма и Чкаловск, будет закрыто движение по съезду с Большой окружной на ул. Челнокова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

Движение будет закрыто с 24 февраля по 30 октября.

«До начала работ на закрываемом участке подрядчик установит ограждения и дорожные знаки согласно утвержденному проекту организации движения транспорта. Ответственность за безопасность движения пешеходов и транспорта на время работ возлагается на ЗАО «Дорожно-строительное предприятие», - отметили в пресс-службе мэрии Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В феврале в Калининграде закроется съезд с Большой окружной на ул. Челнокова
Гурьевск и Калининград вошли в топ-10 самых комфортных городов России
С 20 января в Калининграде начнется демонтаж новогоднего оформления
В Калининградской области установили две новые метеостанции
В двадцатку Национального календаря событий России попали два фестиваля из Калининградской области
Калининградских общественников научат быть популярными в социальных сетях
Калининградца будут судить за наркотики и коррупцию
Калининградка всадила нож в спину своей дочери
В Калининграде может пройти финал Кубка России по футболу
В Балтийске возобновила работу городская баня
Концерн BMW отказался от строительства собственного завода в Калининграде
Житель Краснознаменска получил два года «строгача» за избиение полицейского
Калининградские спортсменки выиграли серебро полуфинала первенства России по волейболу
В Калининграде завели уголовное дело после исчезновения пациента БСМП
Мэрия: В Калининграде десять строительных компаний не провели компенсационное озеленение
В Гурьевске будут судить педофила, заманившего в квартиру 4-летнюю девочку
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник не будет света и воды
Калининградца будут судить за серию мошенничеств при продаже автозапчастей
В Калининграде пройдет матч чемпионата Европы по регби между Россией и Португалией