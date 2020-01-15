В Советске задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске
В центральной городской больнице Советска один из пациентов, находясь в сильном алкогольном опьянении, вел себя неадекватно и портил имущество медучреждения. Именно это и стало причиной вызова правоохранителей – врачи нажали кнопку тревожной сигнализации.
Сигнал получили сотрудники вневедомственной охраны, которые оперативно прибыли на место.
Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, сотрудники охраны задержали мужчину. Тут и выяснилось, что гражданин находится в федеральном розыске за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Мужчину передали сотрудникам полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU