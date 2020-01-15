В Советске задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:26:02+03:00

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В центральной городской больнице Советска один из пациентов, находясь в сильном алкогольном опьянении, вел себя неадекватно и портил имущество медучреждения. Именно это и стало причиной вызова правоохранителей – врачи нажали кнопку тревожной сигнализации.

Сигнал получили сотрудники вневедомственной охраны, которые оперативно прибыли на место.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, сотрудники охраны задержали мужчину. Тут и выяснилось, что гражданин находится в федеральном розыске за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Мужчину передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU