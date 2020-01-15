На ул. Горького в Калининграде сбили подростка на «зебре»
Пешехода доставили в больницу
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Во вторник вечером на улице горького в Калининграде под колеса автомобиля попал подросток. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло в 19:40. Водитель ВАЗа сбил 16-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
С места происшествия подросток с ушибами был доставлен в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU