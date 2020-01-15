2020-01-15T10:26:47+03:00
Общество

На ул. Горького в Калининграде сбили подростка на «зебре»

Пешехода доставили в больницу
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Во вторник вечером на улице горького в Калининграде под колеса автомобиля попал подросток. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло в 19:40. Водитель ВАЗа сбил 16-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

С места происшествия подросток с ушибами был доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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