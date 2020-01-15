На ремонт променада на Куршской косе выделят почти 6 млн рублей

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:55:38+03:00

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Власти Зеленоградского района объявили о скором начале ремонта променада в поселке Лесной на Куршской косе.

На это администрация намерена выделить 5 млн 688 тысяч рублей. Это начальная сметная стоимость работ.

Как сообщается на сайте местной администрации, в рамках контракта будет выполнена реконструкция центральной части променада. В планах установить спортивную площадку, оборудовать зону Wi-Fi, пандус для маломобильных групп граждан.

Впереди конкурс по выбору подрядчика.

ИСТОЧНИК KP.RU