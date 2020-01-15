Калининградец брызнул экс-жене газовым баллончиком в ходе раздела имущества

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:55:03+03:00

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В Калининграде полицейские задержали мужчину, который брызнул жене в глаза газовым баллончиком. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным полиции конфликт произошел по месту жительства бывших супругов во время раздела совместно нажитого имущества.

«Мужчина категорически отказывался отдавать полюбившуюся ему компьютерную технику. Во время ссоры он схватил газовый баллончик и распылил его в лицо потерпевшей», - рассказали в пресс-службе полиции.

Женщина с ожогами глаз и кожи лица обратилась в больницу, где медики расценили полученные травмы как легкий вред здоровью. На ее бывшего мужа завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU