Лишение свободы не помешало калининградцу организовать сбыт наркотиков по телефону
Отбывающего наказание жителя Калининграда будут судить за сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По версии следствия, мужчина в октябре 2018 года организовал сбыт почти двух граммов карфентанила. Для этого ему потребовался всего лишь мобильный телефон (кстати, запрещенный в местах лишения свободы» и несколько подельников.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». Дело уже поступило в Светловский районный суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU