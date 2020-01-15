Лишение свободы не помешало калининградцу организовать сбыт наркотиков по телефону

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:02:03+03:00

Уголовное дело уже поступило в Светловский районный суд для рассмотрения по существу

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Отбывающего наказание жителя Калининграда будут судить за сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, мужчина в октябре 2018 года организовал сбыт почти двух граммов карфентанила. Для этого ему потребовался всего лишь мобильный телефон (кстати, запрещенный в местах лишения свободы» и несколько подельников.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». Дело уже поступило в Светловский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU