Грузооборот порта Калининград в прошлом году снизился почти на треть

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:38:34+03:00

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Администрация портов Балтийского моря опубликовала данные о грузообороте российских портов в прошлом году. Калининград оказался в числе отстающих. Грузооборот нашего порта в 2019-м составил 866,8 тысячи тонн, что на 24% меньше, чем годом ранее.

Более, чем в два раза упал объем навалочных грузов (руды, угля, кокса и пр.), похожее падение зафиксировано и с сыпучими грузами (зерно, сахар и пр.). Снизился также объем генеральных грузов, грузов в контейнерах и на паромах. В "зеленой" зоне только наливные грузы (главным образом нефть и нефтепродукты): их объем вырос со 161 тыс. тонн до 243 тысяч.

Отметим, что порты Ленинградской области (кроме Усть-Луги и Выборга) демонстрируют положительную динамику. Порт Высоцк увеличил за год грузооборот на 15%, Приморск - на 12%. Порт Санкт-Петербург сохранил показатели прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU