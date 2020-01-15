В Калининграде телефонный мошенник выманил у горожан более 200 тысяч рублей

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:47:44+03:00

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В Калининграде осудили телефонного мошенника, который похитил у горожан более 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

С декабря 2018 года по январь 2019 года мужчина звонил калининградцам, представлялся знакомым, а иногда и близким родственником. В ходе разговора он рассказывал о возникших финансовых трудностях и просил деньги.

Доверчивые горожане передавали деньги таксистам, которые отправлял к ним попавший в беду «родственник». Всего он смог получить 242 тысячи рублей.

В судебном заседании обвиняемый согласился с предъявленным ему обвинением в полном объеме, поддержал ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, то есть без проведения судебного следствия. Суд учел, что на момент совершения преступлений он имел непогашенную судимость - ранее мужчина был судим за мошенничество, хищение чужого имущества, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и покушение на поджог автомобиля. И приговорил его к 5,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU