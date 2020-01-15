15 Янв. 2020 2020-01-15T12:06:08+03:00

По предварительной информации, пожилой водитель уснул за рулем

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В Калининграде автомобиль пробил ограждение и съехал в озеро. ДТП произошло в микрорайоне им. А. Космодемьянского, сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

По предварительной информации, пожилой водитель уснул за рулем. Очевидцы помогли ему выбраться из салона.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU