В Калининграде автомобиль пробил ограждение и съехал в озеро
По предварительной информации, пожилой водитель уснул за рулем
Фото: Александр АлександровФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Калининграде автомобиль пробил ограждение и съехал в озеро. ДТП произошло в микрорайоне им. А. Космодемьянского, сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
По предварительной информации, пожилой водитель уснул за рулем. Очевидцы помогли ему выбраться из салона.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU