Жителя Советска избили во дворе кухонным топором

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:20:18+03:00

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В полицию Советска обратился 18-летний горожанин, который сообщил, что его избили во дворе дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Инцидент произошел на улице Гончарова.

Полицейские выяснили, что 24-летний злоумышленник, подходя к подъезду дома, увидел группу молодых людей. Между гражданами начался конфликт, в результате которого подозреваемый, забежав в квартиру, вернулся с кухонным топориком. Погнавшись за одним из ребят, мужчина нанес ему несколько ударов по голове.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU