В Калининграде за день оштрафовали четырех водителей автобусов за разговоры по телефону по время движения
В Калининграде скрытый патруль ГИБДД привлек к ответственности четырех водителей автобусов, которые разговаривали по телефону во время движения. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Очередное дежурство скрытого патруля прошло на улице Черняховского. Там же и были выявлены водители-нарушители.
«Опасность таких действий переоценить трудно. На данном участке оживленное движение, как автомобилей, так и пешеходов. В случае ДТП возможны тяжкие последствия для пассажиров», - отметили в ГИБДД.
В ведомстве напоминают, что за разговоры по телефону водителям грозит штраф до 1500 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU