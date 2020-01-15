В Калининграде за день оштрафовали четырех водителей автобусов за разговоры по телефону по время движения

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:38:17+03:00

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В Калининграде скрытый патруль ГИБДД привлек к ответственности четырех водителей автобусов, которые разговаривали по телефону во время движения. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Очередное дежурство скрытого патруля прошло на улице Черняховского. Там же и были выявлены водители-нарушители.

«Опасность таких действий переоценить трудно. На данном участке оживленное движение, как автомобилей, так и пешеходов. В случае ДТП возможны тяжкие последствия для пассажиров», - отметили в ГИБДД.

В ведомстве напоминают, что за разговоры по телефону водителям грозит штраф до 1500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU