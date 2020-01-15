2020-01-15T13:11:54+03:00
Общество

Житель Ладушкина забил до смерти приятеля металлической трубой

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу
Виктор Сергеев
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Жителя Ладушкина будут судить за убийство приятеля. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по Калининградской области.

14 февраля прошлого года обвиняемого избил его приятель. На следующий день 40-летний горожанин вооружился металлической трубой и отправился домой к обидчику. Жестоко избив оппонента, он ушел к себе домой, по дороге выбросив орудие убийства в придорожную канаву.

Обвиняемый вину в совершенном преступлении он признал частично, пояснив, что не желал смерти приятелю. Сейчас сбор доказательств завершен, уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным надзирающим прокурором, направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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