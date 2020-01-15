Житель Ладушкина забил до смерти приятеля металлической трубой
Жителя Ладушкина будут судить за убийство приятеля. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по Калининградской области.
14 февраля прошлого года обвиняемого избил его приятель. На следующий день 40-летний горожанин вооружился металлической трубой и отправился домой к обидчику. Жестоко избив оппонента, он ушел к себе домой, по дороге выбросив орудие убийства в придорожную канаву.
Обвиняемый вину в совершенном преступлении он признал частично, пояснив, что не желал смерти приятелю. Сейчас сбор доказательств завершен, уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным надзирающим прокурором, направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU