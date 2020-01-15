2020-01-15T13:20:14+03:00
Общество

В Калининграде в течение года отремонтируют девять дворовых территорий

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В этом году в Калининграде планируют благоустроить девять дворовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В каждом дворе от трех до семи многоквартирных домов, всего их 35.

«План формировался с учетом ранее поданных заявок в программу «Мой двор», обращений депутатов и граждан, учитывалось количество проживающих во дворе», - отметили в пресс-службе мэрии Калининграда. Чиновники не исключили, что адресный перечень впоследствии может быть дополнен новыми адресами, если по итогам торгов образуется экономия денег.

При этом, как и прежде, жители этих домов должны будут софинансировать работы в размере 5 процентов от их стоимости.

Где отремонтируют дворы в Калининграде:

ул. Мариупольская, 11-13, ул. Марш. Баграмяна, 4, 6-12, ул. Красноярская, 1-3, 2-4

ул. Мариупольская, 16-18, 20-22, 24-26, ул. Марш. Баграмяна, 18, 20-24, 26, 28-32

ул. Беланова, 51-59, 61, 71-75, 77-85

ул. Карташева, 30 а-г, 32-34

Ул .Артиллерийская, 2-4, 6-8, 10-12

Ул. Калужская, 4-10, ул. Мусоргского, 21

Ул. Беланова, 87, 89, 91

Ул. Аксакова, 66-76, ул.Краснопрудная, 45-51, 53-55, ул.Бежецкая, 1-7, 2-8, ул.Куприна, 1-7

Ул. П. Морозова, 102-108, ул. Печатная, 2, 4-24

ИСТОЧНИК KP.RU

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