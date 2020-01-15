С мусорного полигона в мкр. им. Космодемьянского откачают ядовитый фильтрат

15 Янв. 2020 2020-01-15T13:31:18+03:00

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Мэрию Калининграда обязали устранить фильтрат, появившийся на месте бывшей свалки в мкр. им. Космодемьянского. Как сообщил в «Фейсбук» глава организации «Зеленый фонд» Олег Иванов, эту проблему обнаружили осенью прошлого года. Эколог считает, что областное министерство природы никак не контролирует рекультивацию.

- Фильтрат — это жидкость, которая образуется в «теле» полигона, когда осадки, смешанные с отходами, вымываются со свалки, - пояснил в эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» зампредседателя союза переработчиков отходов Калининградской области Марк Балановский. - Вещь неприятная, но не смертельная. Фильтрат не будет сочиться всегда, его откачают. Нужно понимать, что это большой проект, стройка длилась год, ошибки могли быть на любой стадии работ. Но лучше иметь локальную проблему, которую можно решить трубой и очистными, чем регулярно горящую свалку, которая травит дымом полгорода.

Эфир о переработке мусора в Калининграде слушайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU