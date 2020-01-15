2020-01-15T13:31:18+03:00
Общество

С мусорного полигона в мкр. им. Космодемьянского откачают ядовитый фильтрат

Эту проблему обнаружили осенью прошлого года
Светлана БАРОН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Мэрию Калининграда обязали устранить фильтрат, появившийся на месте бывшей свалки в мкр. им. Космодемьянского. Как сообщил в «Фейсбук» глава организации «Зеленый фонд» Олег Иванов, эту проблему обнаружили осенью прошлого года. Эколог считает, что областное министерство природы никак не контролирует рекультивацию.

- Фильтрат — это жидкость, которая образуется в «теле» полигона, когда осадки, смешанные с отходами, вымываются со свалки, - пояснил в эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» зампредседателя союза переработчиков отходов Калининградской области Марк Балановский. - Вещь неприятная, но не смертельная. Фильтрат не будет сочиться всегда, его откачают. Нужно понимать, что это большой проект, стройка длилась год, ошибки могли быть на любой стадии работ. Но лучше иметь локальную проблему, которую можно решить трубой и очистными, чем регулярно горящую свалку, которая травит дымом полгорода.

Эфир о переработке мусора в Калининграде слушайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининградской области заработала «горячая линия» по приему в первый класс
В Калининграде на выставке представят работы современных иконописцев
Поселок Добровольск принял эстафету «Дорогами Победы»
Министр: Доходы областного бюджета превысили план более чем на 1 млрд рублей
В Калининградской области снизилась доля одобренных кредитных заявок
Новогоднюю ярмарку на острове Канта посетило более 80 тысяч человек
Урбанист из Москвы выступит в Калининграде с бесплатной лекцией
За три месяца в Калининградской области выявили 185 фактов хищения электроэнергии
На границе задержали 14 калининградцев за незаконный ввоз продуктов из Польши и Литвы
Полиция Калининграда объявила в розыск мужчину, укравшего с карты 47 тысяч
Калининградец угнал у приятеля машину и вылетел в кювет
Бывший областной министр цифровых технологий вернулся в «Безопасный город»
В Немане электромонтер отсудил 200 тысяч за производственную травму
За год СКР по Калининградской области расследовал 846 преступлений
Калининградские гимнастки завоевали три награды первенства Северо-Запада
С мусорного полигона в мкр. им. Космодемьянского откачают ядовитый фильтрат
В Калининграде в течение года отремонтируют девять дворовых территорий
Житель Ладушкина забил до смерти приятеля металлической трубой
В Калининграде за день оштрафовали четырех водителей автобусов за разговоры по телефону по время движения
Жителя Советска избили во дворе кухонным топором
В Калининграде автомобиль пробил ограждение и съехал в озеро
В Калининграде телефонный мошенник выманил у горожан более 200 тысяч рублей
Грузооборот порта Калининград в прошлом году снизился почти на треть
Лишение свободы не помешало калининградцу организовать сбыт наркотиков по телефону
Калининградец брызнул экс-жене газовым баллончиком в ходе раздела имущества
На ремонт променада на Куршской косе выделят почти 6 млн рублей
На ул. Горького в Калининграде сбили подростка на «зебре»