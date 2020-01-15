Калининградские гимнастки завоевали три награды первенства Северо-Запада
Сыктывкар принял первенство Северо-Запада по художественной гимнастике, собрав 150 юных спортсменок. Выступили девочки из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, республик Карелии и Коми.
Министерство спорта Калининградской области сообщает, что наша региональная сборная выиграла две серебряные награды — в групповых упражнениях и общекомандном зачете. А Дарья Савушкина завоевала индивидуальную золотую медаль.
Теперь юные калининградки выступят на первенстве России, которое уже с 17 по 21 января пройдёт в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU