2020-01-15T13:41:52+03:00
Общество

За год СКР по Калининградской области расследовал 846 преступлений

Правоохранительное ведомство отмечает девятую годовщину своего образования
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 15 января Следственный комитет Российской Федерации отмечает девятую годовщину своего образования в качестве самостоятельного федерального государственного органа, осуществляющего полномочия в сфере уголовного судопроизводства. Вместе со всеми сотрудниками правоохранительного ведомства профессиональный праздник встречают и представители Следственного управления СКР по Калининградской области. На текущий момент его численность составляет 115 человек.

В контрольно-следственном отделе, отделе криминалистики, отделе по расследованию особо важных дел, отделении по расследованию особо важных дел (о преступлениях, совершенных в прошлые годы), семи районных и межрайонных следственных отделах проходят службу 84 следственных работника, от следователей до руководителей следственных подразделений, 5 следователей-криминалистов, старший эксперт и эксперт-полиграфолог, - сообщила старший помощник руководителя областного СУ СКР Наталья Гацко. - Только за 2019 год в следственных подразделениях управления было возбуждено 788 уголовных дел, из которых 53 - об убийствах, 43 - о насильственных половых преступлениях. Расследовано 846 преступлений, из которых 313 – тяжкие и особо тяжкие, 32 преступления, совершенные в прошлые годы, 96 коррупционных преступлений, мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении 95 обвиняемых и подозреваемых в совершении различных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининградской области заработала «горячая линия» по приему в первый класс
В Калининграде на выставке представят работы современных иконописцев
Поселок Добровольск принял эстафету «Дорогами Победы»
Министр: Доходы областного бюджета превысили план более чем на 1 млрд рублей
В Калининградской области снизилась доля одобренных кредитных заявок
Новогоднюю ярмарку на острове Канта посетило более 80 тысяч человек
Урбанист из Москвы выступит в Калининграде с бесплатной лекцией
За три месяца в Калининградской области выявили 185 фактов хищения электроэнергии
На границе задержали 14 калининградцев за незаконный ввоз продуктов из Польши и Литвы
Полиция Калининграда объявила в розыск мужчину, укравшего с карты 47 тысяч
Калининградец угнал у приятеля машину и вылетел в кювет
Бывший областной министр цифровых технологий вернулся в «Безопасный город»
В Немане электромонтер отсудил 200 тысяч за производственную травму
За год СКР по Калининградской области расследовал 846 преступлений
Калининградские гимнастки завоевали три награды первенства Северо-Запада
С мусорного полигона в мкр. им. Космодемьянского откачают ядовитый фильтрат
В Калининграде в течение года отремонтируют девять дворовых территорий
Житель Ладушкина забил до смерти приятеля металлической трубой
В Калининграде за день оштрафовали четырех водителей автобусов за разговоры по телефону по время движения
Жителя Советска избили во дворе кухонным топором
В Калининграде автомобиль пробил ограждение и съехал в озеро
В Калининграде телефонный мошенник выманил у горожан более 200 тысяч рублей
Грузооборот порта Калининград в прошлом году снизился почти на треть
Лишение свободы не помешало калининградцу организовать сбыт наркотиков по телефону
Калининградец брызнул экс-жене газовым баллончиком в ходе раздела имущества
На ремонт променада на Куршской косе выделят почти 6 млн рублей
На ул. Горького в Калининграде сбили подростка на «зебре»