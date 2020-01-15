За год СКР по Калининградской области расследовал 846 преступлений

15 Янв. 2020 2020-01-15T13:41:52+03:00

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Сегодня, 15 января Следственный комитет Российской Федерации отмечает девятую годовщину своего образования в качестве самостоятельного федерального государственного органа, осуществляющего полномочия в сфере уголовного судопроизводства. Вместе со всеми сотрудниками правоохранительного ведомства профессиональный праздник встречают и представители Следственного управления СКР по Калининградской области. На текущий момент его численность составляет 115 человек.

В контрольно-следственном отделе, отделе криминалистики, отделе по расследованию особо важных дел, отделении по расследованию особо важных дел (о преступлениях, совершенных в прошлые годы), семи районных и межрайонных следственных отделах проходят службу 84 следственных работника, от следователей до руководителей следственных подразделений, 5 следователей-криминалистов, старший эксперт и эксперт-полиграфолог, - сообщила старший помощник руководителя областного СУ СКР Наталья Гацко. - Только за 2019 год в следственных подразделениях управления было возбуждено 788 уголовных дел, из которых 53 - об убийствах, 43 - о насильственных половых преступлениях. Расследовано 846 преступлений, из которых 313 – тяжкие и особо тяжкие, 32 преступления, совершенные в прошлые годы, 96 коррупционных преступлений, мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении 95 обвиняемых и подозреваемых в совершении различных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU