В Немане электромонтер отсудил 200 тысяч за производственную травму
Электромонтер из Немана отсудил компенсацию с работодателя за производственную травму. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
Осенью 2018 года работник МУП «Теплосеть» упал с площадки эстакады паропровода, расположенной на территории промышленной котельной. С тяжелыми травмами его доставили в больницу
По факту несчастного случая на производстве был составлен акт, где в качестве причины была названа неудовлетворительная организация производства работ и недостатки в обучении охране труда, которые допустил начальник промышленной котельной.
Неманский городской суд взыскал с «теплосети» компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей.
Это решение было обжаловано в Калининградский областной суд, в результате судебная коллегия решила увеличить размер компенсации до 200 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU