В Немане электромонтер отсудил 200 тысяч за производственную травму

15 Янв. 2020 2020-01-15T14:09:45+03:00

Мужчина упал с площадки эстакады паропровода, расположенной на территории промышленной котельной

Изменить размер текста: A A

Электромонтер из Немана отсудил компенсацию с работодателя за производственную травму. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Осенью 2018 года работник МУП «Теплосеть» упал с площадки эстакады паропровода, расположенной на территории промышленной котельной. С тяжелыми травмами его доставили в больницу

По факту несчастного случая на производстве был составлен акт, где в качестве причины была названа неудовлетворительная организация производства работ и недостатки в обучении охране труда, которые допустил начальник промышленной котельной.

Неманский городской суд взыскал с «теплосети» компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей.

Это решение было обжаловано в Калининградский областной суд, в результате судебная коллегия решила увеличить размер компенсации до 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU