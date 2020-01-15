Бывший областной министр цифровых технологий вернулся в «Безопасный город»

15 Янв. 2020 2020-01-15T14:46:47+03:00

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Министр цифровых технологий и связи Калининградской области Алексей Игнатенко покинул пост и вернулся на работу в «Безопасный город». Об этом сообщается на странице комплекса в «Контакте».

Игнатенко возглавлял ГКУ Калининградской области «Безопасный город» с 2017 по 2019 году. В январе 2019 года он перешел на должность министра цифровых технологий и связи, однако проработал на этом посту всего один год.

До «Безопасного города» Игнатенко более 9 лет проходил службу в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU