Бывший областной министр цифровых технологий вернулся в «Безопасный город»
.Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:
Министр цифровых технологий и связи Калининградской области Алексей Игнатенко покинул пост и вернулся на работу в «Безопасный город». Об этом сообщается на странице комплекса в «Контакте».
Игнатенко возглавлял ГКУ Калининградской области «Безопасный город» с 2017 по 2019 году. В январе 2019 года он перешел на должность министра цифровых технологий и связи, однако проработал на этом посту всего один год.
До «Безопасного города» Игнатенко более 9 лет проходил службу в правоохранительных органах.
ИСТОЧНИК KP.RU