Калининградец угнал у приятеля машину и вылетел в кювет
Желание покататься на чужом автомобиле может закончиться для жителя Зеленоградска лишение свободы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
27-летний горожанин выпивал со своим знакомым, который оставил без присмотра ключи от машины. Злоумышленник решил покататься по городу, однако не справился с управлением и вылетел в кювет.
«Не сумев выехать с оврага, мужчина бросил машину, купил еще спиртного и вернулся к хозяину автомобиля. Свое отсутствие мужчина объяснил походом в магазин», - рассказали в пресс-службе полиции.
Автомобиль со следами ДТП обнаружил сотрудник полиции, который и сообщил владельцу о происшествии. Угонщику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU