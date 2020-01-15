Калининградец угнал у приятеля машину и вылетел в кювет

15 Янв. 2020 2020-01-15T14:53:12+03:00

Угонщику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет

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Желание покататься на чужом автомобиле может закончиться для жителя Зеленоградска лишение свободы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

27-летний горожанин выпивал со своим знакомым, который оставил без присмотра ключи от машины. Злоумышленник решил покататься по городу, однако не справился с управлением и вылетел в кювет.

«Не сумев выехать с оврага, мужчина бросил машину, купил еще спиртного и вернулся к хозяину автомобиля. Свое отсутствие мужчина объяснил походом в магазин», - рассказали в пресс-службе полиции.

Автомобиль со следами ДТП обнаружил сотрудник полиции, который и сообщил владельцу о происшествии. Угонщику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU