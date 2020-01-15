Полиция Калининграда объявила в розыск мужчину, укравшего с карты 47 тысяч
47 тысяч рублей пропали с банковской карты горожанина 2 января
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Отдел полиции по Ленинградскому району Калининграда объявил в розыск подозреваемого в краже с банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
47 тысяч рублей пропали с банковской карты горожанина 2 января.
Если вам что-либо известно о местонахождение разыскиваемого, просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 554-502, 554-503 (дежурная часть), либо 02 (102 с мобильного).
ИСТОЧНИК KP.RU