На границе задержали 14 калининградцев за незаконный ввоз продуктов из Польши и Литвы

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:32:36+03:00

Всего в пунктах пропуска через границу было обнаружено и изъято более 150 килограммов продуктов

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За три дня сотрудники Россельхознадзора пресекли 14 попыток незаконного ввоза в регион продуктов в ручной клади и багаже. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Калининградской области.

Всего в пунктах пропуска через границу было обнаружено и изъято более 150 килограммов польской и литовской мясной и молочной продукции.

«Причиной возврата продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства - товары ввозились без заводской упаковки и/или массой свыше 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения Россельхознадзора на ввоз», - отметили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU