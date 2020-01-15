На границе задержали 14 калининградцев за незаконный ввоз продуктов из Польши и Литвы
За три дня сотрудники Россельхознадзора пресекли 14 попыток незаконного ввоза в регион продуктов в ручной клади и багаже. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Калининградской области.
Всего в пунктах пропуска через границу было обнаружено и изъято более 150 килограммов польской и литовской мясной и молочной продукции.
«Причиной возврата продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства - товары ввозились без заводской упаковки и/или массой свыше 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения Россельхознадзора на ввоз», - отметили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU