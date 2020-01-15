За три месяца в Калининградской области выявили 185 фактов хищения электроэнергии

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:44:19+03:00

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В четвертом квартале 2019 года в Калининградской области было выявлено 185 фактов хищения электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба «Янтарьэнергосбыта».

«Мы еще раз обращаем внимание, что незаконное потребление электроэнергии провоцирует сбои в электроснабжении и становится причиной перепадов напряжения в сети. От этого из строя может выйти бытовая техника не только у самих недобросовестных потребителей, но и у их соседей. А самое страшное это то, что противоправные действия энерговоров могут привести к возникновению пожара и несчастному случаю», — отметила гендиректор АО «Янтарьэнергосбыт» Елена Стельнова.

Кроме этого, за три месяца энергетики провели 538 рейдов в отношении должников за потребленную электроэнергию, в ходе которых более 1 200 потребителей получили уведомления о возможном приостановлении энергоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU