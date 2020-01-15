2020-01-15T15:57:33+03:00
Общество

Урбанист из Москвы выступит в Калининграде с бесплатной лекцией

Об изучении городских районов поговорят 16 января в рамках фестиваля «Край света. Запад»
Александр КАТЕРУША
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Михаил Алексеевский.Михаил Алексеевский.Фото: Иван МАРКОВ
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Открытая лекция московского урбаниста Михаила Алексеевского пройдет 16 января в гимназии № 40 имени Гагарина. Руководителт Мастерской градоустройства Калининградского международного кинофестиваля «Край света. Запад» много лет изучает российские города.

Как сообщили организаторы, лектор расскажет о том, как городские исследования помогают развивать города, что может рассказать о жизни в районе изучение селфи в социальных сетях, что можно узнать о городе, изучая интернет-мемы.

Напомним, в мае 2019 года в рамках Калининградского кинофестиваля «Край света. Запад» Михаил Алексеевский организовал Мастерскую градоустройства для старшеклассников. Они изучали микрорайон Сельма.

В 2020 году Мастерская градоустройства продолжит изучение Сельмы, и интересующиеся урбанистикой старшеклассники гимназии могут присоединиться.

Сельма. Фото: Александр КАТЕРУША

Сельма.Фото: Александр КАТЕРУША

Михаил Алексеевский – урбанист, городской исследователь и специалист по современному фольклору, кандидат наук. Руководитель Центра городской антропологии КБ Стрелка (Москва), который занимается практическими исследованиями, на основании которых затем разрабатываются проекты развития городов. Автор научно-популярных лекций на проектах «ПостНаука» и Arzamas.

Начало лекции в 15:00.

Приглашаются старшеклассники, увлекающиеся урбанистикой, и все желающие (при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность).

Для участия в лекции необходима регистрация. Письмо с данными о себе просят прислать на info@kaliningradfilmfestival.ru.

О том, чем занимаются урбанисты и зачем изучать города, слушайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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