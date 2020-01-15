Новогоднюю ярмарку на острове Канта посетило более 80 тысяч человек

15 Янв. 2020 2020-01-15T17:27:17+03:00

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Организаторы новогодней ярмарки, которая завершилась на острове Канта 8 января, повели итоги. За 19 дней работы ярмарку посетило более 80 тысяч человек. Об этом сообщают в оргкомитете.

- В день к нам приходило до 9 тысяч гостей. Все 19 дней гастрономические проектов из Калининграда презентовали свои праздничные специалитеты вместе с полюбившейся классикой. Всего гости ярмарки выпили почти 5 тысяч литров глинтвейна и различных пуншей — попахивает региональным рекордом! – говорят организаторы.

Среди посетителей мероприятия были замечены туристы из Германии, Польши, Швеции, Эстонии и других стран.

Впервые на зимней ярмарке мы установили импровизированную сцену, на которой любой желающий мог поделиться своим творчеством.

Новогодняя ярмарка у Кафедрального собора проходила с 21 декабря по 8 января.

ИСТОЧНИК KP.RU