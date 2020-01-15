В Калининградской области снизилась доля одобренных кредитных заявок

15 Янв. 2020 2020-01-15T17:01:02+03:00

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В Калининградской области более чем на 5 процентов снизилась доля одобренных кредитных заявок. Об этом отмечается в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ)

Так, в 2018 году в Калининградской области доля одобренных кредитных заявок составляла 44,7 процентов, спустя год – 39,5 процента.

В среднем по России, банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов.

«Уровень одобрения кредитных заявок снижается уже второй год подряд, - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – К причинам такого снижения можно отнести регуляторные действия Банка России по сокращению долговой нагрузки граждан, скромную динамику доходов населения и, в то же время, высокий спрос граждан на заемные средства. Кроме того, растет популярность интернет-каналов приема заявок на кредиты, в которых, как правило, кредитное качество заявок ниже, чем в традиционных каналах. Все эти факторы приводят к снижению доли одобренных кредитных заявок».

ИСТОЧНИК KP.RU