2020-01-15T17:01:02+03:00
Экономика

В Калининградской области снизилась доля одобренных кредитных заявок

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининградской области более чем на 5 процентов снизилась доля одобренных кредитных заявок. Об этом отмечается в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ)

Так, в 2018 году в Калининградской области доля одобренных кредитных заявок составляла 44,7 процентов, спустя год – 39,5 процента.

В среднем по России, банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов.

«Уровень одобрения кредитных заявок снижается уже второй год подряд, - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – К причинам такого снижения можно отнести регуляторные действия Банка России по сокращению долговой нагрузки граждан, скромную динамику доходов населения и, в то же время, высокий спрос граждан на заемные средства. Кроме того, растет популярность интернет-каналов приема заявок на кредиты, в которых, как правило, кредитное качество заявок ниже, чем в традиционных каналах. Все эти факторы приводят к снижению доли одобренных кредитных заявок».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининградской области заработала «горячая линия» по приему в первый класс
В Калининграде на выставке представят работы современных иконописцев
Поселок Добровольск принял эстафету «Дорогами Победы»
Министр: Доходы областного бюджета превысили план более чем на 1 млрд рублей
В Калининградской области снизилась доля одобренных кредитных заявок
Новогоднюю ярмарку на острове Канта посетило более 80 тысяч человек
Урбанист из Москвы выступит в Калининграде с бесплатной лекцией
За три месяца в Калининградской области выявили 185 фактов хищения электроэнергии
На границе задержали 14 калининградцев за незаконный ввоз продуктов из Польши и Литвы
Полиция Калининграда объявила в розыск мужчину, укравшего с карты 47 тысяч
Калининградец угнал у приятеля машину и вылетел в кювет
Бывший областной министр цифровых технологий вернулся в «Безопасный город»
В Немане электромонтер отсудил 200 тысяч за производственную травму
За год СКР по Калининградской области расследовал 846 преступлений
Калининградские гимнастки завоевали три награды первенства Северо-Запада
С мусорного полигона в мкр. им. Космодемьянского откачают ядовитый фильтрат
В Калининграде в течение года отремонтируют девять дворовых территорий
Житель Ладушкина забил до смерти приятеля металлической трубой
В Калининграде за день оштрафовали четырех водителей автобусов за разговоры по телефону по время движения
Жителя Советска избили во дворе кухонным топором
В Калининграде автомобиль пробил ограждение и съехал в озеро
В Калининграде телефонный мошенник выманил у горожан более 200 тысяч рублей
Грузооборот порта Калининград в прошлом году снизился почти на треть
Лишение свободы не помешало калининградцу организовать сбыт наркотиков по телефону
Калининградец брызнул экс-жене газовым баллончиком в ходе раздела имущества
На ремонт променада на Куршской косе выделят почти 6 млн рублей
На ул. Горького в Калининграде сбили подростка на «зебре»