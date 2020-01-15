2020-01-15T17:34:54+03:00
Экономика

Министр: Доходы областного бюджета превысили план более чем на 1 млрд рублей

Налоговые и неналоговые доходы в 2019 году составили 40,8 млрд рублей
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Доходы бюджета Калининградской области превысили план более чем на 1 млрд рублей. Об этом сообщил министр финансов Калининградской области Виктор Порембский.

По его словам, налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в 2019 году составили 40,8 млрд рублей. Это на 2,3 млрд рублей превышает первоначально утвержденный бюджетный план и более чем на один миллиард рублей – план, откорректированный в июле прошлого года. Рост доходов к 2018 году составил 110,5%, при уточненном плановом показателе в 107,5%.

Более 60 процентов собственных доходов областного бюджета сформировано за счет НДФЛ и налога на прибыль организаций. При этом, поступления НДФЛ превысили план на 334 млн рублей, налога на прибыль организаций – на 491 млн рублей. На 172,9 млн рублей превышен план по транспортному налогу, отметил Порембский

«Одним из факторов, способствовавших перевыполнению плана, является проведение совместных мероприятий, направленных на сокращение задолженности по транспортному налогу», – добавил областной министр финансов.

Также с превышением над плановыми значениями в областной бюджет поступили доходы от уплаты акцизов – на 199 млн рублей, а также от налога, взимаемого в связи с применением УСН – на 196,9 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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