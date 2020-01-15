2020-01-15T17:40:15+03:00
Общество

Поселок Добровольск принял эстафету «Дорогами Победы»

В акции принимают участие родственники ветеранов Великой Отечественной войны, ветераны становления Калининградской области
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В среду, 15 января, в посёлке Добровольск состоялась памятная акция «Дорогами Победы» в годовщину взятия населенного пункта (Пилькаллен).

Напомним. эстафета к юбилею Победы проходит в городах и поселках региона в соответствии с хронологией победоносных сражений в населенных пунктах в ходе Восточно-Прусской операции. В акции принимают участие родственники ветеранов Великой Отечественной войны, ветераны становления Калининградской области, общественники, юнармейцы, кадеты и молодежь и неравнодушные жители.

«Крупнейшие в регионе воинские захоронения воинов, героически павших в ходе операции, находятся в Холмогоровке и здесь, в Добровольске, как напоминание нам о тех страшных событиях, изменивших мир на «до» и «после». Мы должны помнить и чтить свою историю. И только так, передавая её из уст в уста, сохраним память о подвиге, который совершили наши прадеды и деды», – подчеркнул руководитель регионального агентства по делам молодёжи Денис Калиновский.

Восточно-Прусская наступательная операция советской армии - одна из самых крупных стратегических операций в ходе Великой Отечественной войны, ускорившая полное и безоговорочное поражение противника. Советские войска прорвали оборону врага и в ходе кровопролитных боёв, проявляя массовый героизм и самопожертвование, брали штурмом город за городом. Последний населённый пункт на территории современной Калининградской области – деревня Нармельн на Балтийской косе – был взят бойцами Красной армии 1 мая 1945 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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