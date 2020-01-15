В Калининграде на выставке представят работы современных иконописцев
В Калининградском историко-художественном музее готовят к открытию выставку современного иконописного искусства. 30 местных художников предоставили свои работы.
Как рассказали в музее, для многих авторов участие в выставке стало дебютом. В экспозиции – иконы как опытных мастеров, так и новичков.
- Калининградское иконописное искусство находится на заре своего становления, поиска самостоятельных форм и языка выражения духовной красоты, - рассказали организаторы.
Дополнением экспозиции служат предметы декоративно-прикладного искусства на религиозные сюжеты: образы святых, выполненные в техники финифти и батика, лаковые миниатюры на шкатулках и расписные пасхальные яйца.
Посетители также увидят резьбу по дереву, керамику и копии фресок древних христианских храмов.
Выставка откроется 17 января в 16.00 и проработает до 2 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU