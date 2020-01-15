В Калининграде на выставке представят работы современных иконописцев

15 Янв. 2020 2020-01-15T17:45:50+03:00

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В Калининградском историко-художественном музее готовят к открытию выставку современного иконописного искусства. 30 местных художников предоставили свои работы.

Как рассказали в музее, для многих авторов участие в выставке стало дебютом. В экспозиции – иконы как опытных мастеров, так и новичков.

- Калининградское иконописное искусство находится на заре своего становления, поиска самостоятельных форм и языка выражения духовной красоты, - рассказали организаторы.

Дополнением экспозиции служат предметы декоративно-прикладного искусства на религиозные сюжеты: образы святых, выполненные в техники финифти и батика, лаковые миниатюры на шкатулках и расписные пасхальные яйца.

Посетители также увидят резьбу по дереву, керамику и копии фресок древних христианских храмов.

Выставка откроется 17 января в 16.00 и проработает до 2 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU