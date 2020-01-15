2020-01-15T17:48:41+03:00
Общество

В Калининградской области заработала «горячая линия» по приему в первый класс

Подать заявление о зачислении ребенка в первый класс в школы Калининграда по закрепленным за школами территориям можно с 25 января через "Госуслуги"
Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор Буздин
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В среду, 15 января, в Калининградской области в рабочие дни начала работать «горячая линия» министерства образования по приему в первый класс. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Задать вопросы можно будет по следующим номерам телефонов:

– начальник отдела проектно-аналитической деятельности департамента модернизации образования Олеся Витальевна Нестер 8 (4012) 59-29-68;

– заместитель начальника департамента экономики, финансов и организационно-правового обеспечения – начальник отдела организационно-правового обеспечения Галина Викторовна Черепова 8 (4012) 59-29-50;

– начальник департамента модернизации образования Ирина Николаевна Позднякова 8 (4012) 59-29-53.

Подать заявление о зачислении ребенка в первый класс в школы Калининграда по закрепленным за школами территориям можно с 25 января через сайт «Госуслуги». Запись начнется с 10 часов утра.

С понедельника, 27 января, возможность подачи заявления по закрепленным за школами территориям появится у родителей первоклассников во всех муниципалитетах.

Заявления, поданные ранее срока, установленного правилами приема в школу, не смогут быть приняты к рассмотрению и будут отклонены, заявили в министерстве образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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