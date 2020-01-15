В Калининграде отец привел ребенка в детсад, а потом украл у воспитателя банковскую карту

15 Янв. 2020 2020-01-15T18:17:41+03:00

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В полицию Калининграда с заявление о краже банковской карты обратилась инструктор по физкультуре детского сада. Женщина сообщила, что утром стала получать смс-уведомления о списании денег, хотя в это время она находилась на занятиях.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, полицейские выяснили, в каких торговых точках расплачивались картой и вместе с потерпевшей просмотрели записи с камер наблюдения. И она узнала мужчину, который утром привел ребенка в детсад.

Полицейские задержали 46-летнего подозреваемого. Выяснилось, что злоумышленник, отвел сына в детсад, а затем, дождавшись, когда дети уйдут на физкультуру, обыскал шкафчик инструктора по физкультуре.

На него завели уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Максимальная санкция по данной статье – 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU