В Нестеровском районе обнаружили больше 100 неразорвавшихся снарядов

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:16:13+03:00

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны были вывезены для уничтожения

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На боеприпасы наткнулись в поле в поселке Докучаево Нестеровского района. На место тут же вызвали специалистов. Саперы войсковой части №90151 вывезли все взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны для их последующего уничтожения.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, всего было вывезено 111 артиллерийских снарядов калибром 76 мм.

Транспортировка боеприпасов прошла в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU