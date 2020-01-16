В Нестеровском районе обнаружили больше 100 неразорвавшихся снарядов
Боеприпасы времен Великой Отечественной войны были вывезены для уничтожения
.Фото: Александр КАТЕРУША
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На боеприпасы наткнулись в поле в поселке Докучаево Нестеровского района. На место тут же вызвали специалистов. Саперы войсковой части №90151 вывезли все взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны для их последующего уничтожения.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, всего было вывезено 111 артиллерийских снарядов калибром 76 мм.
Транспортировка боеприпасов прошла в штатном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU