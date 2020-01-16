В Калининграде водитель «Мерседеса» сбила двух пешеходов на «зебре»
Пострадавших с травмами госпитализировали
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Три пешехода пострадали в ДТП в среду, 15 января. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Утром на улице Герцена водитель БМВ при повороте на улицу Парковая аллея сбил 15-летнего юношу, который переходил проезжую часть дороги по пешеходному переходу. В результате наезда он получил телесные повреждения.
Вечером на улице Д. Донского 50-летняя водитель «Мерседеса» сбила сразу двух пешеходов на «зебре». Пострадавших с травмами госпитализировали. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU