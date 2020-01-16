Мэрия Калининграда предупредила горожан о зеленой воде в водоемах

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:45:56+03:00

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В четверг, 16 января, калининградский «Водоканал» проведет испытания с испытанием красящего реагента на сетях хозяйственно-бытовой канализации. Для определения протечек на сетях будет использоваться ярко-зеленый химический краситель уранин, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Краситель будет использоваться на сетях в районе ул. Харьковской, ул. Вагоностроительной, Правой Набережной. Возможно поступление окрашенной воды в водные объекты на этих улицах», - отметили в администрации, добавив, что питьевая вода цвет не изменит, краситель будут использовать только на сетях хозяйственно-бытовой канализации.

Уранин - реактив органического происхождения. Он абсолютно безопасен для окружающей среды и не несет никакой угрозы здоровью человека, сертифицирован и официально разрешен к применению как красящее вещество для определения утечек на сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU