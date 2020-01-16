Парусник «Седов» пересек экватор

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:57:06+03:00

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Калининградский парусник «Седов», который находится в кругосветном плавании, пересек экватор. Как сообщает пресс-служба БГАРФ, случилось это в среду 15 января.

«В 8 часов утра на судне торжественно подняли самый большой триколор и сыграли Гимн России сразу на двух полушариях. По линии экватора «Седов» шел час, преодолев 8 морских миль», - говорится в сообщении.

Курсанты и руководители практики, которые собрались на палубе, в честь пересечения линии экватора троекратно прокричали «Ура!».

Ранее линию экватора пересек парусник «Крузенштерн», на котором это событие, как и на «Седове», по старой морской традиции, отметили масштабным праздником – днем Нептуна.

Напомним, впервые сразу три учебно-парусных судна – «Крузенштерн», «Седов» и «Паллада» – участвуют в кругосветной экспедиции, которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Кульминацией экспедиции станет маневрирование парусников, которые встретятся в самой близкой к Антарктике точке Атлантики – у берегов островов Южной Георгии.

Для «Седова» экспедиция закончится в декабре 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU