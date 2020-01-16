2020-01-16T10:58:04+03:00
Экономика

Проект велодорожки на Куршской косе отправлен на госэкспертизу

Экологическая экспертиза уже пройдена
Кирилл Алексеев
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..Фото: Игорь Зарембо
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Проект велодорожки на Куршской косе, которая должна быть построена по поручению президента России Владимира Путина, отправлен на государственную экспертизу. При этом экологическую экспертизу проект уже прошел. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на дирекцию национального парка "Куршская коса".

- Проект строительства велосипедной дорожки на территории Куршской косы передан на государственную экспертизу, - отметили в нацпарке.

Сообщается, что велосипедная дорожка будет иметь протяженность 41 километр, ширину - около трех метров. Она будет проходить вдоль дороги Зеленоградск - Клайпеда до границы с Литвой. Стоимость строительства оценивается в 458 млн рублей, частично финансироваться проект будет из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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